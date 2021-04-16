Житель нижегородского села погиб, сжигая сухостой во дворе

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Житель села Давыдово Вачского района Нижегородской области погиб из-за пала сухой растительности, сообщает региональное управление МЧС РФ.

Мужчина 1927 г.р. сжигал кустарник около своего дома. Из-за неосторожности огонь перекинулся на сухую траву, а затем на сараи. Общая площадь возгорания составила 300 кв.м. Виновник пожара погиб, говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что ежегодно с наступлением теплой погоды в Нижегородской области отмечается рост числа возгораний сухой травы и мусора.

С момента схода снежного покрова, с 1 апреля, в регионе зарегистрировано более 80 таких пожаров на площади более 45 га. В огне сгорели пять домов, в том числе два жилых.