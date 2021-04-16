В правительстве отметили пробуксовку сотрудничества науки и бизнеса

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Задуманная при создании научно-образовательных центров (НОЦ) связка университетов, власти и промышленников пока не заработала в полной мере, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в Екатеринбурге на совещании по вопросам деятельности НОЦ мирового уровня.

"В числе приглашенных не вижу участников реального сектора экономики. А у вас там очень серьезные компании заявлены - это и "Сибур", и "Газпром нефть", "Роснефть" и "УГМК". Они являются и квалифицированным заказчиком, и теми, кто может масштабировать технологии и прототипы, которые НОЦы должны разрабатывать. В этом главный смысл", - сказал чиновник.

В частности, он пояснил, что видит работу представителей науки, образования и губернаторов, но "заказчика нет", отметив, что "не заработала связка из четырех элементов".