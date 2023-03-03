Правительство направит 5 млрд рублей на научно-образовательные центры

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - На развитие сети научно-образовательных центров мирового уровня будет выделено за два года около 5 млрд рублей, сообщил на встрече в Уфе с молодыми учеными и технологическими предпринимателями Евразийского НОЦ вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Планы по созданию сети из 15 Научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня были отражены в майском указе президента Владимира Путина и являются одной из задач нацпроекта "Наука".

Созданный в Уфе Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня представляет собой кластерную модель научно-образовательной, производственно-технологической, пространственно-инновационной и культурной деятельности. Участники центра - семь университетов, в том числе республиканские вузы и Сколковский институт науки и технологий, академические институты РАН и Академия наук Республики Башкортостан, а также более 20 крупных предприятий нефтегазового комплекса, машиностроения, медицины, АПК.