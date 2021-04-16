"Утконос" решил утроить ассортимент к концу года

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Онлайн-ритейлер "Утконос", специализирующийся на доставке продуктов питания, сообщил, что планирует увеличить ассортимент в три раза к концу 2021 года, до 150 000 SKU (уникальных видов товаров).

К тому времени более 70 000 товарных наименований в ассортименте будет приходиться на продовольственные товары.

Сейчас "Утконос" продает более 57 000 товарных наименований.

Основной фокус будет сделан на категории dry food, ассортимент которой вырастет в четыре раза за счет расширения ассортимента чая, кофе, бакалеи, кондитерских изделий.

Одним из приоритетов для ритейлера также является значительное расширение ассортимента непродовольственных товаров за счет группы "товары для дома длительного использования", доля которой составит 54% от всей категории. Предложение товаров для дома, бытовой техники и электроники вырастет с нуля до 4300 SKU.

Товары для детей компания хочет расширить до более 17 000 наименований, а бытовой химии, косметики и товаров для гигиены - до 13 000. Также до конца года планируется в два раза увеличить ассортимент товаров для животных.

"Мы продолжим развивать продуктовый ассортимент, в частности, планируем усиливать категорию fresh за счет ввода фермерских продуктов. Также, шаг за шагом, будем развивать ассортимент ключевых комплементарных категорий, чтобы предложить покупателям достойный ассортимент товаров на уровне специализированных магазинов. Это означает, что нашим покупателям станет доступен практически любой товар из продуктового ассортимента", - отметил через пресс-службу коммерческий директор "Утконоса" Михаил Толоконников.

"Утконос" (принадлежит "Севергрупп" Алексея Мордашова) - один из крупнейших игроков на российском рынке онлайн-торговли продуктами питания и лидер e-grocery в Москве. Доставка заказов осуществляется напрямую из фулфилмент-центров (четыре в Москве и один в Санкт-Петербурге).

По итогам 2020 года оборот "Утконоса" вырос на 66%, до 16,4 млрд рублей с НДС.