Операторы направили в ФАС данные для оценки их затрат на "Доступный интернет"

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Операторы связи направили в Федеральную антимонопольную службу данные для оценки их издержек на проект "Доступный интернет" и возможного влияния этих издержек на тарифы, сообщил вице-президент МТС по взаимодействию с органами государственной власти и связям с общественностью Руслан Ибрагимов.

"Мы сдали все свои прогнозы и первичные данные в адрес Федеральной антимонопольной службы, чтобы она посчитала, посмотрела, верифицировала или дала свое мнение тому, какие потери, и как это скажется на ценах", - сказал он на форуме "Телеком 2021", организованном газетой "Ведомости".

С 1 апреля 2020 года по 30 июня 2021 года проводится эксперимент по проекту "Доступный интернет", предусматривающему бесплатный доступ к социально значимым сайтам. В списке 371 ресурс. В конце марта Госдума приняла в первом чтении законопроект о "Доступном интернете". Операторы заявляли, что проект им дорого обойдется. Их попросили это обосновать.

В марте ФАС запросила у операторов данные по объему ежемесячного трафика бесплатного доступа к социально значимым сайтам за период проведения эксперимента в разбивке по каждому ресурсу; прогнозируемый объем трафика бесплатного доступа; объем недополученного дохода от предоставления бесплатного доступа за период проведения эксперимента; прогнозируемый объем недополученного дохода в месяц в случае принятия законопроекта; расчет возможного повышения тарифов на услуги связи для покрытия недополученного дохода в случае принятия законопроекта.

По словам Ибрагимова, после получения ответа ФАС можно будет более четко оценить регуляторное воздействие этого законопроекта, "четко определить планы операторов и способы решения проблем - в широком как макроэкономическом, так и микроэкономическом смысле".

Операторы неоднократно просили предусмотреть для них компенсацию выпадающих доходов от реализации проекта, однако в Минцифре заявляли, что прямой компенсации не будет. Глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что один из обсуждаемых вариантов, который позволить операторам компенсировать издержки, - это показ рекламы.

Однако, по словам Ибрагимова, ни один из обсуждавшихся вариантов не является эффективным, и для компенсации операторам, возможно, придется пойти на повышение тарифов по основным услугам. "Что касается компенсаций. Слушались разные варианты компенсаций. Ничего не получается, ни один из вариантов не является каким-то рабочим. Поэтому может встать вопрос о повышении цен", - сказал вице-президент МТС.

Он напомнил, что изначально проект "Доступный интернет" рассматривался как мера соцподдержки жителей страны и предусматривал бесплатный доступ к таким ресурсам, как госуслуги, сайты образования, медицины и так далее. Однако перечень был серьезно расширен, и в него попали, в том числе, коммерческие ресурсы и сайты с тяжелым трафиком.

Ибрагимов считает, что в законопроекте должно быть прописано, что является социально значимым сайтом. "Без этого определения спор о том, что за ресурсы мы должны подключать, это как ветки без корней. Это и есть основная проблема. От этого зависит степень потерь операторов, он может варьироваться от 20 до 50% трафика. Это потерянные доходы, а это значит, что недовложения в инфраструктуру, снижение налогооблагаемой базы для государства", - сказал он.

"Недовложения в инфраструктуру на фоне строительства цифровой экономики - это вопрос очень критический, это может повлиять на все. При этом достигаем цели или нет - тоже вопрос важный, потому что, если мы оставим способ проникновения через бесплатный интернет к тяжелому контенту, в том числе, заграничному, мы этой цели не достигнем, вряд ли это можно назвать социально значимыми ресурсами", - сказал вице-президент МТС.