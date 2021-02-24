Депутат Горелкин попросил операторов обосновать заявленные убытки от "Доступного интернета"

Депутат Горелкин попросил операторов обосновать заявленные убытки от "Доступного интернета"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Убытки, которые операторы связи понесут в связи с проектом "Доступный интернет", и которые Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил им компенсировать, требуют обоснования и подтверждения, заявил депутат Госдумы, член комитета информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Операторы все время публикуют гигантские цифры убытков, которые они якобы понесут из-за бесплатного доступа россиян к некоторым сайтам. 110 млрд рублей в год, например, - написал он в своем телеграм-канале. - Хотелось бы увидеть хоть какие-то расчеты, подтверждающие эти заоблачные суммы".

По его словам, если разделить названные операторами суммы на число активных интернет-пользователей в России, стоимость доступа к сайтам в рамках проекта получится необоснованно завышенной.

"А если предположить, что эти люди не все время проводят на сайтах из "бесплатного" списка, то цена за разовое открытие любой страницы этих сайтов совсем безумная получается. Из тех времен, когда мегабайт 50 рублей стоил, а мобильная связь была забавой для богачей и бандитов", - добавил Горелкин.

24 февраля "Коммерсантъ" сообщил, что в РСПП предолжили уточнить предложенный правительством список сайтов, доступ к которым операторы должны будут сделать бесплатным. Представители бизнеса хотят включить туда только порталы государственных и муниципальных услуг, госорганов и сайты некоммерческих организаций, работающих в области образования, здравоохранения и социальной защиты. Также РСПП предложило государству компенсировать расходы операторов на обеспечение бесплатного доступа за счет государства, расходы бизнес оценил в 110 млрд рублей в год, если правительство сохранит в доступе бесплатных ресурсов 371 сайт, в том числе соцсети, сайты телеканалов и интернет-магазинов.

Правительство внесло законопроект о "доступном интернете" в Госдуму 29 декабря 2020 года. Он был подготовлен во исполнение обещаний из послания президента Федеральному Собранию, которое было оглашено в январе 2020 года.

Законопроект предусматривает обязанность провайдеров обеспечить бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам. Порядок формирования перечня, а также критерии отбора сайтов для включения в этот перечень и требования к владельцам сайтов должно будет установить правительство, вести перечень будет уполномоченный правительством орган федеральной власти.

Эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым сайтам Минцифры проводит с апреля 2020 года, его недавно продлили до 30 июня 2021 года. В эксперименте участвуют пять крупнейших операторов связи, совокупно предоставляющие интернет 70% домохозяйствам в России: ПАО "Ростелеком", ПАО "Мобильные Телесистемы", ПАО "Вымпел-Коммуникации", ПАО "Мегафон", ПАО "Эр-Телеком Холдинг". Позднее к ним присоединились виртуальный оператор мобильной связи "СберМобайл" и ряд региональных операторов.