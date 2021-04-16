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Двух прокуроров Крыма задержали по делу о передаче взятки полицейскому

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Двое сотрудников отделов аппарата прокуратуры Крыма стали фигурантами уголовного дела о посредничестве во взяточничестве, сообщается на сайте главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю в пятницу.

Уголовное дело в отношении прокуроров было возбуждено лично первым заместителем председателя Следственного комитета РФ. "В настоящее время они задержаны", - говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, к сотрудникам прокуратуры обратился предприниматель с просьбой избавить его от уголовной ответственности по статье о мошенничестве. Прокуроры потребовали за такую помощь 9 млн рублей, часть суммы - 7,5 млн руб. - предназначались начальнику следственного управления УМВД по Симферополю.

Как сообщалось, полицейского задержали 5 апреля после получения денег. Следователи предъявили ему обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Суд отправил его под стражу на два месяца.

Уголовное дело в отношении прокуроров квалифицировано по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Отмечается, что они признают свою вину и сотрудничают со следствием.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, фигурантов уголовного дела уже уволили.

Крым СКР МВД Симферополь

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