В Приморье экс-сотрудница полиции похитила более 5 млн рублей из бюджета

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Суд во Владивостоке вынес обвинительный приговор бывшей сотруднице правоохранительных органов, она признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила в среду прокуратура Приморья.

Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил подсудимую к двум годам лишения свободы, запретив на два года занимать должности в правоохранительных органах. Кроме того, суд лишил ее звания "майор внутренней службы".

Суд установил, что подсудимая, работавшая в центре финансового обеспечения УМВД России по Приморскому краю, с октября 2016 года по май 2020 года направляла в региональное Управление федерального казначейства фиктивные документы на возвращение излишне уплаченной гражданами пошлины, указывая в заявках реквизиты банковской карты своей матери. Казначейство перечисляло деньги, которые фигурантка обналичивала и тратила на свои нужды. Таким образом она похитила из бюджета более 5 млн рублей.

В ходе следствия частично погашен ущерб, суд также удовлетворил иск прокурора и взыскал с осужденной более 4,9 млн рублей в пользу государства.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.