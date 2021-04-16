Мантуров с 740 млн руб. и Tesla остался в кабмине лидером по доходам

Самые скромные доходы - у министров культуры, просвещения и главы МЧС

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Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров по итогам 2020 года сохранил лидерство среди членов кабинета министров с самым высоким доходом. С существенным отрывом от него второе место по величине декларации за прошлый год занял министр транспорта Виталий Савельев, пришедший в правительство уже в конце года с поста главы ПАО "Аэрофлот". На третьем месте - экс-CEO ПАО "РусГидро", министр энергетики Николай Шульгинов.

"Самый богатый" министр

Как следует из материалов правительства, доходы Мантурова в 2020 году выросли на 26%, составив 740,4 млн рублей. Это позволило куратору российской промышленности и торговли укрепить позицию "самого богатого" министра, которую он занял в 2019 году с доходом в 586,02 млн рублей. В декабре прошлого года Мантуров в одном из интервью отмечал, что до прихода на госслужбу имел "за плечами 20-летний опыт работы в реальном секторе экономики, в бизнесе", тогда же были сформированы основные активы. "Я получаю дивиденды или проценты от вкладов", - пояснял министр.

"В соответствии с законодательством Российской Федерации, при переходе на государственную службу Денис Мантуров продал часть активов, другую передал в доверительное управление, которое осуществляется компанией "Сбер Управление Активами". Участия в управлении этими активами министр не принимает, этот доход является пассивным", - прокомментировали "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга доходы министра.

Значительные изменения в 2020 году претерпел автопарк Мантурова: из декларации исчез ретро-автомобиль ИЖ Москвич 408, зато появилась Tesla Х100D. В Минпромторге отметили, что основную часть своего времени Мантуров перемещается на служебном автомобиле Aurus российского производства. По словам представителя ведомства, министр также по-прежнему увлекается восстановлением советских ретро-автомобилей, "сам принимает участие в подборе материалов и запчастей, максимально соответствующих историческим оригиналам", и планирует реставрацию других машин. Отреставрированный Москвич 408 был передан родственнику министра, сообщил источник в Минпромторге.

За 2020 год Мантуровым был задекларирован также жилой дом на 3 тыс. кв. м в дополнение к присутствовавшей в прошлогодней декларации квартире на 480,9 кв. м, а также земельным участкам общей площадью около гектара.

Второе и третье места

Савельев, возглавивший Минтранс в первой декаде ноября 2020 года, отчитался о доходе в размере 359,4 млн рублей. Также в собственности экс-главы "Аэрофлота" находятся шесть земельных участков суммарной площадью 0,7 га, пять жилых домов площадью от 316,2 до 503,4 кв. м, три квартиры размером 207,4-292,8 кв. м и нежилое помещение на 3,66 тыс. кв. м. Помимо недвижимого имущества Савельев владеет BMW Х5 и Bentley Continental GT.

На третьем месте по величине задекларированных доходов оказался также новый член кабинета министров, глава Минэнерго Шульгинов, до ноября 2020 года возглавлявший "РусГидро". По итогам прошлого года он заработал 201,7 млн рублей. В долевой собственности у министра энергетики задекларирован жилой дом в Испании площадью 284,2 кв. м. В России он владеет квартирой на 174,4 кв. м и двумя машиноместами. У Шульгинова три автомобиля - ГАЗ 21, Chevrolet Orlando и Dodge RAM 1500.

Вице-премьеры

Появление в правительстве новых министров из бизнеса сместило из "тройки лидеров" на четвертое место вице-премьера Дмитрия Чернышенко. За 2019 год бывший президент оргкомитета зимних олимпийских игр в Сочи, глава холдинга "Газпром медиа" задекларировал 432,32 млн рублей дохода. После перехода в январе 2020 года на госслужбу Чернышенко показал доход втрое меньше - 142,7 млн рублей. Супруга Чернышенко, владеющая несколькими земельными участками и недвижимостью, заработала в 2020 году почти 60 млн рублей.

В пресс-службе вице-премьера "Интерфаксу" рассказали, что сокращение доходов Чернышенко связано с тем, что он перешел на госслужбу. "Большая часть дохода из задекларированных средств - это деньги, полученные в начале 2020 года на прежних местах работы - в структурах "Газпрома", - отметили в пресс-службе.

Продолжил сокращать доходы вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. В 2020 г. он заработал всего 42,3 млн рублей против 180 млн рублей годом ранее. В 2018 году Трутнев был лидером по величине декларации с доходом более 0,5 млрд рублей.

Вице-премьер Марат Хуснуллин за 2020 год заработал 24,2 млн рублей против прежних 17,4 млн рублей. В индивидуальной собственности чиновника значатся два земельных участка площадью 872 и 995 кв. м и два жилых дома площадью 614 и 205 кв. м соответственно. В собственности дочери Хуснуллина также зарегистрирована квартира площадью 186 кв. м.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс, в 2020 году заработал 19,064 млн рублей, за год его доход снизился на 2,9 млн рублей. В его собственности - 1/4 квартиры площадью 76,1 кв. м, квартира площадью 202 кв.м, автомобиль Mercedes Вenz Ml500. В служебном пользовании - земельный участок и жилой дом. Супруга вице-премьера заработала за год около 200 тыс. рублей.

Доходы вице-премьера РФ Александра Новака (до ноября 2020 года занимал должность министра энергетики) в прошлом году увеличились почти в 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом и составили 43,838 млн рублей. В собственности у Новака по-прежнему находились земельный участок площадью 1 тыс. кв. м, две квартиры (121,6 кв. м и 145,7 кв. м) и два мотоцикла. Кроме того, в прошлом году бывший министр энергетики обзавелся гаражом (92,9 кв. м) и жилым домом (411,6 кв. м).

Доходы супруги Новака, напротив, снизились по итогам прошлого года в 1,6 раза и составили 634,6 тыс. рублей. Ей принадлежат два легковых автомобиля - BMW Х5 xDrive и Porsche Cayenne.

Министры

Министр обороны России Сергей Шойгу заработал в прошлом году 15 млн 925 тыс. рублей, его жена - 12 млн 392 тыс. рублей. В 2019 году министр обороны РФ задекларировал доход в 12 млн 598 тыс. рублей, а его жена - в 11 млн 56 тыс. рублей.

В собственности у главы военного ведомства остаются два земельных участка площадью 2 тыс. 807 и 17 тыс. 193 кв. метра, жилой дом площадью 1240 кв. метров, квартира площадью 56,8 кв. метра, гараж на 133 кв. метра и мастерская площадью 153,4 кв. метра. Страна расположения - Россия. Такое же имущество числится и за женой Шойгу. У супругов все так же нет личных автомобилей.

Доход главы МИД РФ Сергея Лаврова за 2020 год составил 10 млн 234 тыс. 582 рубля, - на 20,5% больше, чем в 2019 году (8 млн 489 тыс. 293 рубля). У него в собственности, как и в предыдущие годы, квартира в 247 кв. метров и гараж в 17 кв. метров.

Доходы супруги Лаврова в 2020 году составили 2 млн 132 тыс. 354 рубля - в шесть раз больше, чем в 2019 году (353 тыс. рублей).

В совместной собственности у них земельный участок площадью 2845 кв. метров, жилой дом в 499 кв. метров и еще один гараж в 100 кв. метров. У супруги главы российского внешнеполитического ведомства также имеется легковой автомобиль Skoda Superb (нового имущества относительно 2019 года не задекларировано).

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов задекларировал за 2020 год чуть более 12 млн рублей доходов, его супруга - 1,3 млн рублей.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в 2020 году заработал 73,2 млн рублей, а из транспортных средств владеет двумя мотоциклами и микросамолетом. В совместной собственности министра и его супруги находятся два земельных участка площадью 1 174 кв.м и 98 кв.м, а также жилой дом площадью 601,4 кв.м. В декларации уточняется, что Файзуллин приобрел недвижимость за счет кредитных средств, а также денег, полученных от продажи другой недвижимости.

Самый скромный доход за 2020 год в правительстве задекларировала министр культуры Ольга Любимова, она заработала за прошлый год 9 млн рублей, в ее собственности четыре земельных участка (1112 кв. м, 1117 кв. м, 200 кв. м, 410 кв. м, а также в долевой собственности жилой дом (171,8 кв. м) и квартира (91,2 кв. м).

Чуть больший доход задекларировал министр просвещения Сергей Кравцов - 9 млн 463 тыс. 840 рублей. У него в собственности два земельных участка площадью 1125 кв. м, на которых построены дачи (145,5 кв. м и 311,6 кв. м), два "жилых строения" (213,6 кв. м и 49,5 кв. м), доли в нескольких жилых помещениях и гараж.

На третьем месте среди членов правительства с самым скромным доходом - глава МЧС Евгений Зиничев. Согласно декларации, его доход за прошлый год составил 9 млн 980 тыс. 172 рубля. В его собственности также числятся два земельных участка (3000 кв. м и 4347 кв. м), четыре жилых дома (168,3 кв. м, 112,9 кв. м, 307,6 кв. м, 158,9 кв. м), квартира площадью 143 кв. м, два гаража, хозяйственное строение и квартира в долевой собственности (64,6 кв. м). Кроме того, Зиничев владеет автомобилем Toyota Land Cruiser 200.