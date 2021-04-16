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Володин задекларировал 84 млн рублей дохода, Матвиенко - 17,5 млн

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко задекларировала в 2020 году 17 473 000 рублей дохода. Годом ранее ее доход составил 16 726 000 рублей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин за 2020 год заработал более 84 046 000 рублей, что на 16 млн рублей меньше, чем в 2019 году, следует из его деклараций.

Источник в окружении спикера ранее объяснял "Интерфаксу", что Володин более половины своих доходов за 2020 год направил на благотворительность, общая сумма пожертвований составила 46 480 000 рублей. По его словам, сейчас большую часть дохода Володина составляет прибыль по вкладам.

В 1999 году Володин принял участие в создании бизнес-структур. До 2007 года был их акционером. В 2007 году вышел из состава акционеров, продав акции.

Валентина Матвиенко Вячеслав Володин Госдума Совет Федерации

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