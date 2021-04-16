Лавров анонсировал публикацию черного списка американских чиновников

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Россия внесет в санкционные списки восемь высокопоставленных американских чиновников в качестве зеркальной меры, этот список будет опубликован в пятницу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Говоря о персоналиях, какое-то время назад, до недавно объявленного пакета, американцы внесли в санкционный список восемь представителей российских структур, представителей руководства, в том числе администрации президента, генеральной прокуратуры. Мы сегодня опубликуем список тоже восьми чиновников, которые представляют руководящие структуры вашингтонской администрации, они также будут включены в наш санкционный список", - сказал Лавров на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, после пресс-конференции МИД выпустит заявление и изложит меры, которые будут приняты в ответ на санкции США - "абсолютно недружественные, ничем не спровоцированные действия, которые были объявлены Вашингтоном в отношении РФ, наших граждан, физических, юридических лиц и в отношении нашей финансовой системы".

Также Лавров заявил, что Москва зеркально ответит на высылку из Соединенных Штатов десяти российских дипломатов и предложит такому же числу американских дипломатов покинуть Россию.

Кроме того, Россия в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях запускает процедуру по прекращению практики найма на работу в дипломатическую миссию США граждан РФ и третьих стран.

"Мы давно уже говорим американцам о неприемлемом диспаритете в том, что касается численного состава дипломатических представительств России в США и США в России. Многие годы эта тема обсуждается, США вместо того, чтобы искать компромиссные общеприемлемые развязки, лишь ужесточали условия деятельности нашего посольства, наших консульств, да и нашего представительства при ООН", - сказал он.

Министерство финансов США в четверг сообщило о внесении в санкционный список 15 граждан РФ и 25 российских компаний в ответ за "злонамеренную деятельность" России, в частности, за проведение кибератак, вмешательство в выборы и за ситуацию в Крыму.

Кроме того, власти США в рамках новых санкций против РФ приняли решение выслать из дипломатической миссии России в Вашингтоне 10 ее сотрудников.

Минфин США также объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга.