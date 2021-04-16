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Лавров заявил о запасе болезненных мер против бизнеса США

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - У России есть возможность принять болезненные для американского бизнеса меры, она будет держать ее "про запас", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Объявлены секторальные санкции в отношении российского государственного долга и обращения с этим долгом. У нас, по понятным причинам, нет сопоставимых рычагов влияния на Соединенные Штаты такого масштаба, хотя этот масштаб на самом деле нашими специалистами оценивается как абсолютно "по плечу" нашей экономике, я думаю, так оно и будет, мы в любом случае из любых ситуаций находили и будем находить выход", - сказал Лавров на пресс-конференции в пятницу.

"Но у нас тоже есть возможности принять болезненные меры для американского бизнеса, мы их тоже будем держать про запас", - добавил он.

Министерство финансов США в четверг сообщило о внесении в санкционный список 15 граждан РФ и 25 российских компаний в ответ за "злонамеренную деятельность" России, в частности, за проведение кибератак, вмешательство в выборы и за ситуацию в Крыму.

Кроме того, власти США в рамках новых санкций против РФ приняли решение выслать из дипломатической миссии России в Вашингтоне 10 ее сотрудников.

Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга. Как говорится в сообщении ведомства, после 14 июня американские финансовые институты не смогут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.

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МИД РФ США Сергей Лавров

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