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Власти Петербурга удвоили число гайд-парков

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге вдвое увеличили число гайд-парков, где можно собирать массовые акции в уведомительном порядке, теперь таких локаций в городе восемь. Такое постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба городской администрации.

В перечень гайд-парков вернули популярную у петербуржцев площадь Ленина у Финляндского вокзала, которая из-за юридических тонкостей пропала из списка в 2020 году.

Кроме того, в список гайд-парков вернули площадку в парке Екатерингоф у дома № 12 по Лифляндской улице, площадку в Пионерском парке напротив дома № 5 по проспекту Мечникова, зону в юго-восточной части сада 9 Января - в 50 метрах от проспекта Стачек.

В перечень также входят площадки в Южно-Приморском парке у фонтанного комплекса, в Полюстровском парке вокруг стелы 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции, в Удельном парке и в сквере Николая Львова.

Территория в саду имени 30-летия Октября пропала из списка.

Ранее омбудсмен Петербурга Александр Шишлов сообщал, что площадь Ленина была единственным востребованным для публичных мероприятий местом, но в 2020 году она пропала из списка гайд-парков, как и еще три точки.

Петербург Александр Беглов Александр Шишлов

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