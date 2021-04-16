Власти Петербурга удвоили число гайд-парков
Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге вдвое увеличили число гайд-парков, где можно собирать массовые акции в уведомительном порядке, теперь таких локаций в городе восемь. Такое постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба городской администрации.
В перечень гайд-парков вернули популярную у петербуржцев площадь Ленина у Финляндского вокзала, которая из-за юридических тонкостей пропала из списка в 2020 году.
Кроме того, в список гайд-парков вернули площадку в парке Екатерингоф у дома № 12 по Лифляндской улице, площадку в Пионерском парке напротив дома № 5 по проспекту Мечникова, зону в юго-восточной части сада 9 Января - в 50 метрах от проспекта Стачек.
В перечень также входят площадки в Южно-Приморском парке у фонтанного комплекса, в Полюстровском парке вокруг стелы 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции, в Удельном парке и в сквере Николая Львова.
Территория в саду имени 30-летия Октября пропала из списка.
Ранее омбудсмен Петербурга Александр Шишлов сообщал, что площадь Ленина была единственным востребованным для публичных мероприятий местом, но в 2020 году она пропала из списка гайд-парков, как и еще три точки.