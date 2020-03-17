Единственный "гайд-парк" в Москве закрыли из-за коронавируса

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В парке Сокольники закрыли "гайд-парк" - площадку для проведения акций численностью до 1500 человек, где политические митинги можно было проводить без согласования с властями. Это была единственная в Москве площадка такого рода.

"Гайд-парк" закрыли до 10 апреля в соответствии с указом мэра Сергея Собянина, который запретил массовые уличные мероприятия с любой численностью из-за коронавируса.

Площадку в Зеленом театре парка открыли весной 2013 года.

Федеральный закон о "гайд-парках", где акции можно проводить без согласования, вступил в силу в январе 2013 года. В Москве власти выделили две таких площадки - в Парке Горького и в Сокольниках. "Гайд-парк" в ЦПКиО закрыли для ремонта в 2015 году, с тех пор он больше не открывался.