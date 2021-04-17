Бык убил двух человек на ферме в Ульяновской области

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Двое работников фермы получили смертельные травмы при нападении быка в Ульяновской области, сообщает в субботу региональное агентство ветеринарии.

По его данным, несчастный случай произошел в поселке Мулловка Мелекесского района в крестьянско-фермерском хозяйстве Берхеевой Г.Р.

Сотрудники Мелекесского центра ветеринарии и безопасности продовольствия имени С.Г. Дырченкова проводят расследование этого инцидента, произошедшего накануне.

В настоящее время проведены отборы проб для исключения заболевания бешенством. Как отмечается, "при визуальном осмотре животное было клинически здоровым".