В районном центре Приамурья ввели карантин из-за бешенства

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Случай бешенства выявлен в Серышеве Амурской области, в населенном пункте введен карантин, сообщает в среду региональное управление ветеринарии.

"В Серышеве (районный центр - ИФ) лабораторно подтвержден случай бешенства. Заболевание было выявлено у домашней собаки на одном из частных подворий. В настоящий момент в населенном пункте введен карантин сроком на 60 дней", - говорится в сообщении.

К специалистам владелец собаки обратился, когда животное начало вести себя неадекватно и проявлять агрессию. При осмотре ветеринарный врач обнаружил клинические признаки бешенства, лабораторный анализ подтвердил его опасения.

"По предварительным результатам эпидемиологического расследования, собака заразилась бешенством при контакте с диким хищником. К сожалению, несмотря на запреты, данное животное находилось на самовыгуле. Собака бегала как по территории самого поселка, так и за его пределы, где и встретилась с инфицированным животным", - приводятся в сообщении слова начальника управления Сергея Самохвалова.

В поселке ведется клинический осмотр всего поголовья и внеплановая вакцинация от бешенства.