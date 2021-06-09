Поиск

В районном центре Приамурья ввели карантин из-за бешенства

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Случай бешенства выявлен в Серышеве Амурской области, в населенном пункте введен карантин, сообщает в среду региональное управление ветеринарии.

"В Серышеве (районный центр - ИФ) лабораторно подтвержден случай бешенства. Заболевание было выявлено у домашней собаки на одном из частных подворий. В настоящий момент в населенном пункте введен карантин сроком на 60 дней", - говорится в сообщении.

К специалистам владелец собаки обратился, когда животное начало вести себя неадекватно и проявлять агрессию. При осмотре ветеринарный врач обнаружил клинические признаки бешенства, лабораторный анализ подтвердил его опасения.

"По предварительным результатам эпидемиологического расследования, собака заразилась бешенством при контакте с диким хищником. К сожалению, несмотря на запреты, данное животное находилось на самовыгуле. Собака бегала как по территории самого поселка, так и за его пределы, где и встретилась с инфицированным животным", - приводятся в сообщении слова начальника управления Сергея Самохвалова.

В поселке ведется клинический осмотр всего поголовья и внеплановая вакцинация от бешенства.

Амурская область

Новости по теме

Новости

До трех человек увеличилось число погибших при пожаре в Рязани

Пандемия коронавируса

Два человека погибли при пожаре в коронавирусной реанимации в Рязани

Роскосмос сообщил, где на территории РФ будет видно солнечное затмение 10 июня

Роскосмос сообщил, где на территории РФ будет видно солнечное затмение 10 июня

Что произошло за день: вторник, 8 июня

Источник анонсировал возобновление полетов на курорты Египта в июле

Через два года в истребительной авиации РФ появятся девушки-пилоты

Пол Уилан надеется на свой обмен в результате встречи Путина и Байдена

Пол Уилан надеется на свой обмен в результате встречи Путина и Байдена

Катарский фонд сократил пакет в "Роснефти" до 18,46% голосов

Катарский фонд сократил пакет в "Роснефти" до 18,46% голосов

Пострадавшие из-за стрельбы волгоградские школьники ранили себя сами

Пандемия коронавируса

Замглавы Минздрава отметил высокую смертность больных COVID-19

Замглавы Минздрава отметил высокую смертность больных COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');