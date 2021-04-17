Кусок лепнины упал в коляску с ребенком в Петербурге

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Кусоу лепнины упал на ребенка в Петербурге, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе прокуратуры города.

Инцидент произошел в субботу в Московском районе северной столицы. Часть отделки фасада многоквартирного дома упала в коляску с двухлетним ребенком, сообщили в ведомстве.

Организована проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц управляющей компании по содержанию общего имущества дома.

Состояние ребенка уточняется.