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Кусок лепнины упал в коляску с ребенком в Петербурге

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Кусоу лепнины упал на ребенка в Петербурге, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе прокуратуры города.

Инцидент произошел в субботу в Московском районе северной столицы. Часть отделки фасада многоквартирного дома упала в коляску с двухлетним ребенком, сообщили в ведомстве.

Организована проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц управляющей компании по содержанию общего имущества дома.

Состояние ребенка уточняется.

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