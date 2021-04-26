Кусок бетона с дома обрушился на школьника в столице Камчатки

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Следователи в Петропавловске-Камчатском возбудили уголовное дело после падения куска бетона с дома на 13-летнего мальчика, сообщает в понедельник Следственное управление СКР по Камчатскому краю.

"Дело возбуждено по ч.1 ст. 238 УК РФ (ненадлежащее оказание услуг по содержанию жилого дома)", - сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя ведомства Елена Ильина.

Инцидент произошел в минувшую пятницу, когда мальчик, возвращаясь из школы, заходил в свой подъезд на ул. Академика Королева в краевом центре.

"По словам ребенка, ему на голову упал какой-то камень. Откуда он прилетел - с крыши или козырька подъезда - выясняют следователи", - сказала Ильина.

Она подчеркнула, что ребенок госпитализирован с травмой головы. Его жизни ничего не угрожает.