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Кусок бетона с дома обрушился на школьника в столице Камчатки

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Следователи в Петропавловске-Камчатском возбудили уголовное дело после падения куска бетона с дома на 13-летнего мальчика, сообщает в понедельник Следственное управление СКР по Камчатскому краю.

"Дело возбуждено по ч.1 ст. 238 УК РФ (ненадлежащее оказание услуг по содержанию жилого дома)", - сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя ведомства Елена Ильина.

Инцидент произошел в минувшую пятницу, когда мальчик, возвращаясь из школы, заходил в свой подъезд на ул. Академика Королева в краевом центре.

"По словам ребенка, ему на голову упал какой-то камень. Откуда он прилетел - с крыши или козырька подъезда - выясняют следователи", - сказала Ильина.

Она подчеркнула, что ребенок госпитализирован с травмой головы. Его жизни ничего не угрожает.

Петропавловск-Камчатский

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