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Суд отправил главу "Газпром газораспределение Киров" под домашний арест

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Суд отправил под домашний арест генерального директора АО "Газпром газораспределение Киров" по обвинению в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч.8 ст.204 УК РФ), сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Кировской области в воскресенье.

Следствие полагает, что обвиняемый получил от представителей строительной компании средства и услуги на более чем 44 млн рублей. За это, по версии следствия, гендиректор предложил заключать с компанией договоры подряда на строительство газопроводов и выполнение других работ, а также своевременно подписывать документы по приемке и оплате выполненных работ, совершать иные действия в ее интересах.

На сайте АО "Газпром газораспределение Киров" сообщается, что генеральным директором предприятия является Сергей Камеко. Он занимает эту должность с ноября 2017 года.

Ранее сообщалось, что следственные органы возбудили два уголовных дела о коммерческом подкупе (ч.8 ст.204 УК РФ) в отношении заместителя гендиректора по строительству и инвестициям АО "Газпром газораспределение Киров". По версии следствия, он тоже обещал содействие строительной компании в заключении договоров и приемке работ. Замгендиректора был задержан и заключен под стражу.

АО "Газпром газораспределение Киров" - газораспределительная организация Кировской области, в состав которой входят пять филиалов, расположенных в районных центрах. Компания входит в группу "Газпром газораспределение", находящуюся под управлением ООО "Газпром межрегионгаз".

Газпром Сергей Камеко

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