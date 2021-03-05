Замглавы кировского предприятия "Газпрома" заподозрили в коммерческом подкупе

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили два уголовных дела о коммерческом подкупе в отношении заместителя генерального директора по строительству и инвестициям АО "Газпром газораспределение Киров".

Региональное СУ СКР сообщает в пятницу, что фигурант получил от представителей одной из строительных компаний 10 млн рублей.

Помимо этого, отмечает СУ СКР, на земельных участках, принадлежащих обвиняемому, за счет этой фирмы был построен дом, залит фундамент еще одного дома и гаража, а также установлено оборудование и мебель на общую сумму более 11 млн рублей.

За это, по версии следствия, замгендиректора предложил "заключать с данной компанией договоры подряда на строительство газопроводов и выполнение других работ", а также своевременно "подписывать документы по приемке и оплате выполненных работ, совершать иные действия в интересах строительной компании".

Дела возбуждены по части 8 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере). В АО "Газпром газораспределение Киров" проведены обыски, изъята интересующая следствие документация.

Обвиняемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Оперативное сопровождение по уголовному делу оказывают сотрудники региональных УФСБ и УМВД.

На сайте АО "Газпром газораспределение Киров" сообщается, что заместителем генерального директора по строительству и инвестициям является Александр Остапчук. Он занимает эту должность с 2014 года по настоящее время.

АО "Газпром газораспределение Киров" – газораспределительная организация Кировской области, в состав которой входят пять филиалов, расположенных в районных центрах. Компания входит в группу "Газпром газораспределение", находящуюся под управлением ООО "Газпром межрегионгаз".