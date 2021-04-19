Конвой застрелил арестанта в Новосибирске

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудник конвоя выстрелил из табельного оружия в обвиняемого, доставленного в Центральный районный суд Новосибирска в понедельник, сообщается на сайте суда.

Обвиняемый был доставлен в суд 19 апреля для избрания ему меры пресечения, говорится в сообщении. При разгрузке конвойного автомобиля арестант схватил одного из сотрудников конвоя и, угрожая применением насилия, потребовал отпустить его. В результате другой конвоир выстрелил в злоумышленника из табельного оружия.

Была вызвана бригада скорой помощи, однако обвиняемый скончался на месте.

Пресс-служба ГУ МВД России по региону уточняет, что попытку побега из-под стражи предпринял задержанный по ч.4 ст.228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).

В пресс-релизе также отмечается, что по факту инцидента начальник регионального управления МВД поручил провести служебную проверку.