В Новосибирске завели дело из-за нападения арестанта на сотрудницу МВД
Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело после нападения арестованного на сотрудницу полиции у Центрального районного суда в Новосибирске в понедельник, сообщает следственное управление СКР по региону.
Дело расследуется по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
По данным следствия, 35-летнего обвиняемого привезли в суд для участия в заседании о продлении ему ареста.
Из сообщения следует, что арестант напал на женщину-полицейского. Находясь в кузове полицейского автомобиля, припаркованного у служебного входа суда, обвиняемый повалил сотрудницу МВД на пол, приставил к шее металлический прут, говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что при этом напавший угрожал убить сотрудницу полиции. Однако его удалось остановить благодаря вмешательству других конвоиров.
Ранее сообщалось, что один из полицейских-конвойных выстрелил в арестанта из табельного оружия, была вызвана бригада скорой помощи, однако обвиняемый скончался. Попытку побега из-под стражи предпринял задержанный по ч.4 ст.228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).
По данному факту начальник ГУ МВД России по Новосибирской области назначил служебную проверку.