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В Новосибирске завели дело из-за нападения арестанта на сотрудницу МВД

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело после нападения арестованного на сотрудницу полиции у Центрального районного суда в Новосибирске в понедельник, сообщает следственное управление СКР по региону.

Дело расследуется по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

По данным следствия, 35-летнего обвиняемого привезли в суд для участия в заседании о продлении ему ареста.

Из сообщения следует, что арестант напал на женщину-полицейского. Находясь в кузове полицейского автомобиля, припаркованного у служебного входа суда, обвиняемый повалил сотрудницу МВД на пол, приставил к шее металлический прут, говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что при этом напавший угрожал убить сотрудницу полиции. Однако его удалось остановить благодаря вмешательству других конвоиров.

Ранее сообщалось, что один из полицейских-конвойных выстрелил в арестанта из табельного оружия, была вызвана бригада скорой помощи, однако обвиняемый скончался. Попытку побега из-под стражи предпринял задержанный по ч.4 ст.228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).

По данному факту начальник ГУ МВД России по Новосибирской области назначил служебную проверку.

СКР МВД Новосибирск

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