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Российская стратегическая авиация провела учения с пусками ракет

Российская стратегическая авиация провела учения с пусками ракет
Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС в ходе учения выпустили крылатые ракеты по целям на полигоне в Коми, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Всего в учении было задействовано около 10 самолетов дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ил-78", - говорится в сообщении.

В ходе полетов экипажи "отработали дозаправку в воздухе на высоте более 6000 метров и скорости около 600 километров в час, а также воздушное патрулирование в заданной зоне". Продолжительность полетов составила более 7 часов, сообщили в Минобороны РФ.

Полеты состоялись в рамках командно-штабного учения авиационного соединения в Саратовской области. Учение прошло в ходе проводимой в Вооруженных силах РФ контрольной проверки за зимний период обучения.

Самолеты Ту-160 и Ту-95МС - воздушный компонент российской ядерной триады. Они предназначены для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий.

"Белый лебедь" и "Медведь"

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. Самолет способен нести на борту 12 крылатых ракет, все вооружение размещено внутри фюзеляжа. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack ("Блэкджек").

Ту-95МС (по кодификации НАТО: Bear - "Медведь") был запущен в серийное производство в 1981 году как модификация стратегического бомбардировщика Ту-95, стоявшего на вооружении отечественных ВВС с 1957 года. Экипаж - семь человек. Максимальная масса боевой нагрузки - 20 тонн.

Ил-78 - самолет-заправщик. Модернизированные Ил-78 позволят производить одновременную заправку двух самолетов фронтовой авиации (типа Су-27, МиГ-29) с использованием агрегатов, установленных на крыле. С хвостового агрегата возможна заправка самолетов дальней и специальной авиации.

Минобороны РФ Коми

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