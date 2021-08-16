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Частично удовлетворен иск Минобороны к "Туполеву" на 5,5 млрд рублей

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 12 августа частично удовлетворил иск Минобороны о взыскании с ПАО "Туполев" 5,5 млрд рублей неустойки за нарушение сроков выполнения работ по госконтракту от 26 декабря 2016 года.

Какую сумму суд решил взыскать с компании, в материалах дела не сказано.

Дело слушается в закрытом режиме. Подробности на сайте Арбитражного суда Москвы не опубликованы.

Иск поступил в суд 10 декабря 2020 года.

Как говорится в отчете "Туполева" за четвертый квартал 2020 года, разработчику вменяется нарушение сроков выполнения составной части опытно-конструкторских работ (СЧ ОКР) под шифром "70М 506". Вероятно, здесь идет речь о сопряжении новой ракеты (изд. 506) и глубоко модернизированного стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М (изд. 70М).

Как сообщал "Интерфакс", в мае 2015 года президент Владимир Путин принял решение о возобновлении производства стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160 "Белый лебедь", являющихся воздушным компонентом ядерной триады.

Самолеты в новом облике - Ту-160М - после 10-летнего перерыва будут снова строиться на Казанском авиазаводе (филиал "Туполева", входит в ОАК). Контракт на поставку первой партии из 10 машин общей стоимостью 150 млрд рублей был подписан 25 января 2018 года. Кроме того, планируется, что глубокую модернизацию в облик Ту-160М пройдут все 16 "стратегов", находящихся на вооружении Минобороны РФ.

Для нового Ту-160М, а также глубоко модернизированного Ту-95МСМ и перспективного авиакомплекса дальней авиации (ПАК ДА) разрабатывают новую ракету. Согласно информации на сайте госзакупок, она создается в рамках ОКР под шифром "изделие 506". В настоящее время стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС планово оснащаются современными крылатыми ракетами Х-101 (изделие 504) и Х-102 (вариант ракеты с термоядерной боеголовкой).

В 2017 году стало известно о ведущихся разработках сверхдальней ракеты для Ту-160, Ту-95МС и ПАК ДА - руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) Евгений Федосов сообщил, что глубоко модернизированный Ту-160М будет вооружен крылатой ракетой Х-БД (большой дальности). По его словам, дальность этой ракеты засекречена, но она значительно превзойдет свою предшественницу Х-101 (по данным Минобороны РФ, до 4,5 тыс. км).

В марте 2018 года Юрий Борисов, будучи замминистра обороны, сообщил журналистам, что разрабатываемые для модернизированных "стратегов" Ту-160 ракеты превзойдут по дальности все существующие образцы: "Мы разрабатываем новые авиационные средства поражения, и нельзя сравнивать самолет Ту-160 с ракетами Х-55, Х-550, даже Х-101 и самолет, который мы надеемся получить в серии к 2030-м годам с новыми авиационными средствами поражения, которые будут иметь совершенно другие дальности".

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ "Туполев" в 1970-1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. Способен нести на борту 12 крылатых ракет, всё вооружение размещено внутри фюзеляжа. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack ("Блэкджек").

Минобороны Туполев Арбитражный суд Москвы ОАК Белый лебедь Казанский авиазавод

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