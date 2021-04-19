В СЖР открестились от планов обязать репортеров носить QR-код на митингах

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Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Союз журналистов России никогда не предлагал обязывать журналистов числиться в каких-либо реестрах, носить нагрудные знаки, коды и т.п., заявляют в СЖР.

В сообщении Союза подчеркивается, что по закону сотрудники СМИ имеют право находиться на массовых мероприятиях только с редакционным заданием.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на проект предложений Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ), с которым ознакомилось издание, сообщил, что журналисты, работающие на митингах и пикетах, будут обязаны числиться в особом реестре, носить нагрудный номерной знак и QR-код.

"Кроме того, Союзу журналистов России предлагается запустить в неназванных пока регионах страны "пилотные проекты" по аккредитации представителей СМИ для работы на митингах с занесением в специализированный реестр. Аккредитацию предлагается распространить и на блогеров", - говорится в публикации.

В СЖР пояснили, что "журналисты, работающие на митингах и пикетах, могут при необходимости и желании воспользоваться жилетами или QR-кодами в качестве дополнительных средств обеспечения своей безопасности". Но в соответствии с законом представители СМИ имеют право работать на любых митингах только с редакционным удостоверением без всяких дополнительных знаков и признаков - "на свой страх и риск".

Там подчеркнули, что "главная задача Союза журналистов - сделать так, чтобы коллегам было удобно работать в любых ситуациях - чтобы их никто не задерживал, не отрывал от работы и уж, тем более, чтобы журналисты не попадали "под дубинки". "Именно для этого и обсуждаются сейчас предложения по поводу жилетов, бейджей и т.п.", - уточнили в СЖР.

В Союзе журналистов заверили, что он "не ставит задачу собирать коллег в какие-либо реестры, присваивать QR-коды или выдавать аккредитации на митинги (что само по себе абсурдно)". "Тема защиты прав журналистов, работающих на митингах, действительно обсуждается сейчас во всех федеральных округах. Некоторые предлагаемые для обсуждения вопросы местные чиновники, к сожалению, уже поторопились внести в списки "обязательных рекомендаций", - говорится в сообщении.

В СЖР подчеркнули, что предлагаемые варианты "дополнительных признаков" журналиста для работы на митингах обязательными не являются.