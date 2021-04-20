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Глава СПЧ признал спорность идеи QR-кодов для журналистов

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Решение о введении дополнительных отличительных знаков в виде QR-кодов для журналистов, работающих на несогласованных акциях не принималось, заявил глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Отвечая на вопрос о подобных знаках, но подчеркнул, что пока это лишь предложение для обсуждения. Во вторник Фадеев принимает участие в совещании с полномочным представителем президента в ПФО о дополнительных мерах по обеспечению законных прав журналистов.

"Наша задача - минимизировать число инцидентов и конфликтов между журналистами и правоохранительными органами. Потому что каждый такой конфликт - резонанс. (...) Мы проводим серию совещаний во всех полпредствах, до конца месяца закончим и будем готовить доклад президенту. Важно выработать рекомендации, которые будут представлены главе государства, надеюсь, уже в мае. В фокусе нашего внимания - массовые акции, несогласованные", - сказал Фадеев.

В РоссииГлава СПЧ предложил ввести QR-коды для журналистов на несогласованных акцияхЧитать подробнее

В ходе встречи он продемонстрировал удостоверения со значком "Пресса", которые, как он отметил, по его просьбе коллеги купили в интернете за 3 тысячи рублей. Фадеев отметил, что фальшивое удостоверение выглядит, как настоящее.

"С этим что делать? Это серьезная проблема. Потому что когда возникают какие-то инциденты между правоохранителями и как бы "журналистами", эти инциденты не имеют отношения к профессиональным журналистам, исполняющим свой долг исправно. Отсюда возникла спорная тема про QR-код. Это пока предложение", - подчеркнул Фадеев.

Ранее Фадеев высказался против составления "реестра правильных журналистов", который помог бы избежать их задержания при освещении каких-либо публичных акций, и предложил подумать о системе подтверждающих QR-кодов для подтверждения профессиональной принадлежности журналиста, который освещает какую-то "несогласованную акцию".

В Союзе журналистов России заявили, что никогда не предлагали обязывать журналистов числиться в каких-либо реестрах, носить нагрудные знаки, коды и т.п., по закону сотрудники СМИ имеют право находиться на массовых мероприятиях только с редакционным заданием.

СПЧ Валерий Фадеев

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