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СК прекратил дело против вице-президента Адвокатской палаты Башкирии

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Следователи закрыли уголовные дела в отношении первого вице-президента Адвокатской палаты Башкирии Булата Юмадилова, которого обвиняли в злоупотреблении полномочиями.

На сайте Федеральной палаты адвокатов РФ сообщается, что не выявлены факты использования Юмадиловым своих полномочий вопреки законным интересам Адвокатской палаты Башкирии и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц. Отмечается также, что не нашли причинения имущественного вреда НКО "Адвокатская палата Республики Башкортостан".

Уточняется, что следствие прекратило уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (часть 1 статьи 201 УК РФ) в связи с отсутствием заявления от потерпевшего – Адвокатской палаты РБ. Другое дело – по факту причинения имущественного вреда палате – закрыто в связи с отсутствием в действиях Юмадилова и других руководителей организации признаков преступлений по статьям "мошенничество", "присвоение или растрата", "причинение имущественного ущерба" УК РФ.

За Юмадиловым признано право на реабилитацию.

Как сообщалось, Юмадилову было предъявлено обвинение по части 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). На время следствия ему избралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следствие считало, что Юмадилов, занимая должность президента палаты, организовал аренду этой организацией по завышенным ценам двух помещений, которые принадлежали его теще. По данным следствия, с 2014 по 2019 годы палата переплатила за аренду более 5 млн рублей.

Юмадилов занимал пост президента Адвокатской палаты с 2009 по 2020 гг.

Является действующим депутатом республиканского Госсобрания от "Единой России".

Башкирия Булат Юмадилов

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