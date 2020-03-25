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Суд отстранил от должности вице-президента адвокатской палаты Башкирии

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Суд в Башкирии удовлетворил ходатайство следователей об отстранении от должности вице-президента Адвокатской палаты республики, бывшего президента палаты Булата Юмадилова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, сообщает пресс-служба СУ СКР по Башкирии.

Как отмечается, суд согласился с доводами следователя, о том, что обвиняемый, находясь в занимаемой должности, может оказать воздействие на свидетелей по уголовному делу, которые являются его подчиненными, а также принять меры к сокрытию имеющей значение для уголовного дела документации.

Как сообщалось, по данным следствия, Юмадилов, занимая должность президента палаты, организовал аренду этой организацией по завышенным ценам двух помещений, которые принадлежали его теще, в результате "было необоснованно израсходовано более 5 млн рублей".

В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершенного преступления.

Ранее следователи добились в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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