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В Дагестане задержали главу Цунтинского района

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Следственные органы в Дагестане возбудили дело о взятке в крупном размере в отношении главы Цунтинского района Шамиля Магомедова. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по республике.

18 апреля сотрудники УФСБ России по Дагестану поймали его с поличным после получения взятки в размере 980 тысяч рублей в одном из ресторанов в Махачкале.

Подозреваемый задержан в порядке статей 91, 92 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Решается вопрос о его аресте.

По версии следствия, в марте-апреле 2021 года подозреваемый потребовал от представителя руководителей двух коммерческих организаций передать ему взятку в размере 1 млн 250 тыс. рублей

"То есть 10% от суммы контрактов указанных организаций, а именно от стоимости выполненных строительно-ремонтных работ в трех средних общеобразовательных школах Цунтинского района, а также за общее покровительство в будущем при условии участия указанных организаций в освоении бюджетных средств по муниципальным контрактам. В последующем сумма взятки была снижена до 1 млн рублей", - пояснили в ведомстве.

Уголовное дело в отношении Магомедова возбуждено по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Ранее со ссылкой на информированного источника сообщалось, что глава Цунтинского района задержан по подозрению в получении взятки.

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