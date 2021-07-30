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Главу района в Дагестане отпустили из СИЗО под залог в 1 млн рублей

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд Дагестана смягчил меру пресечения отстраненному главе Цунтинского района Шамилю Магомедову, арестованному по делу о крупной взятке, сообщила пресс-служба суда.

"Верховный суд смягчил меру пресечения временно отстранённому от должности главе Цунтинского района Магомедову, который ранее Советским районным судом Махачкалы был арестован по делу о получении взятки. Суд отпустил его из-под стражи под залог в 1 млн рублей", - говорится в сообщении. По данным ведомства, на Магомедова наложен ряд ограничений.

Магомедова задержали в апреле по делу о получении взятки в крупном размере. По версии следствия, он потребовал от представителя глав двух коммерческих организаций передать ему взятку в 1,25 млн рублей – 10% от стоимости выполненных этими организациями строительных работ в трех школах Цунтинского района, обещая при этом покровительство в будущем, если эти фирмы будут участвовать в освоении бюджетных средств по муниципальным контрактам. Следствие отмечет, что в последующем сумма взятки была снижена до 1 млн рублей.

Дагестан

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