Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:58Заразились
на 19.04В России 4 710 690+8 589В мире 141 404 998+685 495

Путин назвал соцсферу и инфраструктуру важнейшими темами послания

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин сообщил, что уже два дня занимается подготовкой к посланию Федеральному Собранию, которое будет оглашено в среду, и продолжит работу над ним и во вторник.

"Мы сегодня разных форматах практически целый день занимались подготовкой послания президента к Федеральному Собранию, и вчера с некоторыми коллегами я разговаривал, и сегодня по несколько раз: с председателем правительства, с некоторыми вице-премьерами, с министром финансов", - сказал президент на совещании по подготовке послания.

"В целом мы подходим к тому, чтобы договориться, поставить точку по некоторым важнейшим направлениям, к которым я, безусловно, отношу социальную сферу и проекты инфраструктурного развития", - продолжил Путин.

Президент предложил участникам заседания подвести промежуточные итоги этих обсуждений, "чтобы завтра в ходе совместной работы поставить окончательную точку по тем вопросам", которые он отметил.

Как сообщалось, президент огласит послание Федеральному Собранию 21 апреля.

Владимир Путин

Новости

Источник допустил гибель трех человек при взрыве газа под Нижним Новгородом

Взрыв газа произошел в трехэтажном доме под Нижним Новгородом

МИД РФ напомнил Праге о чешской недвижимости в Москве

Операторов связи обяжут 3 года хранить отправленные через интернет данные

Операторов связи обяжут 3 года хранить отправленные через интернет данные

Что произошло за день: понедельник, 19 апреля

Роскомнадзор напомнил о штрафах за неудаление призывов к протестам

ФАС возбудила дело против Google

Преемника Япончика и Деда Хасана будут судить в Москве

Шествие "Бессмертного полка" может пройти в очном формате 24 июня

Шествие "Бессмертного полка" может пройти в очном формате 24 июня
Дело пензенского губернатора Белозерцева

Суд арестовал 230 млн руб. и сотни тысяч евро экс-губернатора Белозерцева и бизнесмена Шпигеля

Суд арестовал 230 млн руб. и сотни тысяч евро экс-губернатора Белозерцева и бизнесмена Шпигеля
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');