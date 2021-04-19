Путин назвал соцсферу и инфраструктуру важнейшими темами послания

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин сообщил, что уже два дня занимается подготовкой к посланию Федеральному Собранию, которое будет оглашено в среду, и продолжит работу над ним и во вторник.

"Мы сегодня разных форматах практически целый день занимались подготовкой послания президента к Федеральному Собранию, и вчера с некоторыми коллегами я разговаривал, и сегодня по несколько раз: с председателем правительства, с некоторыми вице-премьерами, с министром финансов", - сказал президент на совещании по подготовке послания.

"В целом мы подходим к тому, чтобы договориться, поставить точку по некоторым важнейшим направлениям, к которым я, безусловно, отношу социальную сферу и проекты инфраструктурного развития", - продолжил Путин.

Президент предложил участникам заседания подвести промежуточные итоги этих обсуждений, "чтобы завтра в ходе совместной работы поставить окончательную точку по тем вопросам", которые он отметил.

Как сообщалось, президент огласит послание Федеральному Собранию 21 апреля.