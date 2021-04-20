Посол Италии анонсировал возобновление в стране международного туризма

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Власти Италии снимут действующие ограничения на въезд туристов грядущим летом, сообщил посол Италии в России Паскуале Терраччано.

На вопрос, произойдет ли это 2 июня, он ответил, что такая возможность принимается во внимание. "Я считаю, что, наверняка, это (снятие ограничений на въезд туристов - ИФ) произойдет этим летом. Не могу обещать, что это будет именно 2 июня, но, несомненно, этим летом туристический поток будет возобновлен", - сказал Терраччано журналистам в ходе визита в Томск.

Ранее сообщалось со ссылкой на итальянские СМИ, что глава министерства туризма Италии Массимо Гаравалья заявил о планах возобновить международный туризм до Дня республики 2 июня.

Строгие карантинные ограничения действуют в Италии до 30 апреля. Речь идет о запрете на свободное передвижение не только между областями, но и внутри самих областей. Закрыты бары, рестораны, а также бассейны, спортзалы, музеи, театры и кино. При этом совет министров страны оставил за собой право пересмотреть в середине апреля карантинные ограничения и ввести желтые зоны умеренной опасности при улучшении эпидобстановки.