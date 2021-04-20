Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:18Заразились
на 20.04В России 4 718 854+8 164В мире 142 098 420+693 422

Посол Италии анонсировал возобновление в стране международного туризма

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Власти Италии снимут действующие ограничения на въезд туристов грядущим летом, сообщил посол Италии в России Паскуале Терраччано.

На вопрос, произойдет ли это 2 июня, он ответил, что такая возможность принимается во внимание. "Я считаю, что, наверняка, это (снятие ограничений на въезд туристов - ИФ) произойдет этим летом. Не могу обещать, что это будет именно 2 июня, но, несомненно, этим летом туристический поток будет возобновлен", - сказал Терраччано журналистам в ходе визита в Томск.

Ранее сообщалось со ссылкой на итальянские СМИ, что глава министерства туризма Италии Массимо Гаравалья заявил о планах возобновить международный туризм до Дня республики 2 июня.

Строгие карантинные ограничения действуют в Италии до 30 апреля. Речь идет о запрете на свободное передвижение не только между областями, но и внутри самих областей. Закрыты бары, рестораны, а также бассейны, спортзалы, музеи, театры и кино. При этом совет министров страны оставил за собой право пересмотреть в середине апреля карантинные ограничения и ввести желтые зоны умеренной опасности при улучшении эпидобстановки.

Италия Паскуале Терраччано.

Новости

Истребитель МиГ-31 сел под Пермью после сбоя бортового оборудования

Россия ввела ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря

Россия ввела ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря

В России за сутки выявлено 8,1 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 8,1 тыс. случаев заражения коронавирусом

Экс-губернатору Меню смягчили меру пресечения на подписку о невыезде

Экс-губернатору Меню смягчили меру пресечения на подписку о невыезде

РФ начала строительство первого модуля новой орбитальной станции

"Санкт-Петербургская биржа" приостанавливала торги почти на 1,5 часа из-за сбоя

Получателям материнского капитала станет проще рефинансировать ипотеку

Данные сотен крупных российских компаний из Trello утекли в сеть

По делу о взрыве под Нижним Новгородом задержали двух газовиков

По делу о взрыве под Нижним Новгородом задержали двух газовиков
Пандемия коронавируса

В Калмыкии выявили "британский" штамм COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');