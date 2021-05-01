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Уже получавшие итальянские визы россияне смогут продлить их с 3 мая

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Россияне, у которых срок действия итальянских туристических виз (шенгенская виза типа С) истек в период с 1 января 2020 года по настоящий момент, могут с 3 мая подавать заявления на их продление, сообщило генеральное консульство Италии в Москве на своем сайте.

Срок действия новых виз будет начинаться не ранее 1 июня 2021 года, а на их оформление может потребоваться до 10 рабочих дней. Требования к набору документов для визы могут быть частично изменены, например, в части предоставления авиабилетов и/или подтверждения брони гостиниц, при условии верного использования ранее выданных виз.

"На настоящий момент обладатели шенгенских туристических виз не имеют права на въезд на территорию Италии или стран-участниц Шенгенского соглашения. Обладатели виз должны соблюдать действующие ограничения на совершение поездок", - напоминают в генконсульстве Италии.

20 апреля посол Италии в России Паскуале Терраччано заявил, что власти страны снимут действующие ограничения на въезд туристов грядущим летом. Он отметил, что пока не может подтвердить, что возобновление туризма возможно со 2 июня.

Ранее о планах возобновить международный туризм до Дня республики 2 июня сообщал глава министерства туризма Италии Массимо Гаравалья.

Италия

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