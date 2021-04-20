Истребитель МиГ-31 сел под Пермью после сбоя бортового оборудования

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Дальний истребитель-перехватчик МиГ-31 совершил посадку на аэродром в Пермском крае после срабатывания сигнализации о неисправности бортового оборудования, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Инцидент произошел сегодня, 20 апреля, в ходе планового учебно-тренировочного полета. После получения сигнала о неисправности оборудования истребитель штатно сел на аэродроме базирования, заявили в пресс-службе.

"После выяснения причин срабатывания сигнализации самолет продолжит выполнять задачи в соответствии с планом подготовки", - сказали в штабе ЦВО.

МиГ-31 (по кодификации НАТО: Foxhound - "Лисья гончая") - двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, предназначенный для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать шесть и сопровождать до 10 воздушных целей.

Разработанный в 1970-е годы МиГ-31 стал первым советским боевым самолётом четвертого поколения.

В настоящее время Вооружнные силы России получают модернизированные МиГ-31БМ. Как сообщал "Интерфакс", этот истребитель в модификации МиГ-31К стал первым авиационным носителем гиперзвукового оружия - ракеты "Кинжал".