В Светлогорске задержали начальника местной полиции

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Начальник отдела полиции приморского Светлогорска в звании полковника задержан сотрудниками правоохранительных органов Калининградской области. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Офицер был задержан во время нахождения на службе. Его рабочий кабинет обыскали. Материалы в отношении полковника полиции направлены в региональный СКР, сказал источник агентства.

По его словам, ранее в отношении этого сотрудника было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взяток от лиц, занимающихся незаконной добычей янтаря. В тот период полицейский служил в городе Светлый также в должности начальника городского отдела полиции. Но дело было закрыто. Затем он служил в Калининграде.