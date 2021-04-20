Заразившуюся коронавирусом 99-летнюю долгожительницу вылечили в КЧР

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Одна из самых возрастных жительниц Карачаево-Черкесии - 99-летняя Евдокия Машталер - вылечилась от коронавируса и выписана из госпиталя в Черкесске, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе КЧР.

"Жительница Черкесска поступила в ковид-госпиталь две недели назад в тяжелом состоянии с двухсторонней полисегментарной пневмонией, одышкой и кислородной недостаточностью", - сказал представитель оперштаба.

Первую неделю женщина провела в реанимации, где получала упреждающую антицитокиновую противовоспалительную терапию и постоянную подачу кислорода.

Спустя несколько дней стараниями врачей удалось добиться регресса заболевания.

"Когда долгожительницу перевели в терапевтическое отделение, с учетом ее почтенного возраста к ней приставили индивидуальный пост. А теперь по выздоровлению она выписана из госпиталя", - добавил собеседник агентства.