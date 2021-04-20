С 1 мая вернувшиеся из-за рубежа россияне будут сдавать 2 теста на COVID-19

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Россияне, приезжающие из-за рубежа, с 1 мая обязаны будут проходить двойное тестирование на коронавирус, говорится в постановлении Роспотребнадзора.

В сообщении службы об изменениях, внесенных в действующее требования, отмечается, что гражданам РФ, прибывающим из-за границы после 1 мая, необходимо будет пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пяти дней с момента въезда на территорию ОФ. Результаты теста должны быть отправлены на портал Госуслуг.

Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток.

Для граждан, прибывающих из Турции и Танзании, требование о двойном тестировании на коронавирус в течение пяти дней действует теперь и до 1 мая.

С 15 апреля требование об обязательной сдаче ПЦР-теста на коронавирус и соблюдения изоляции до получения результатов исследования распространяется на всех россиян, возвращающихся в страну любым видом транспорта. Ранее это требовали только от прибывших на самолётах.