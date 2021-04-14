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Всех возвращающихся из-за границы россиян обязали сдавать COVID-тесты

Всех возвращающихся из-за границы россиян обязали сдавать COVID-тесты
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Требование об обязательной сдаче ПЦР-теста на коронавирус и соблюдении изоляции до получения результатов исследования с 15 апреля распространяется на всех россиян, возвращающихся в страну любым видом транспорта, ранее это требование распространялось только для прибывших на самолетах, сообщает Роспотребнадзор.

"С 15 апреля всем гражданам РФ, прибывающим на территорию Российской Федерации любым видом транспорта, в течение трех календарных дней со дня прибытия (необходимо) пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на Едином портале госуслуг", - сообщила пресс-служба ведомства в среду.

До получения результатов теста россиянам придется самоизолироваться дома, уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что данные требования отражены в постановлении главного государственного санитарного врача РФ, которое было опубликовано в среду.

В настоящий момент РФ открыла авиасообщение с 30 странами, с тремя из них - Великобританией, Танзанией и Турцией - сообщение временно приостановлено.

Железнодорожное сообщение открыто с Белоруссией.

Хроника 09 января 2020 года – 14 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Коронавирус

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