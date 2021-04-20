ВТБ открыл сбор заявок на облигации в рамках секьюритизации портфеля потребкредитов

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ открыл сбор заявок на выпуск облигаций с залоговым обеспечением номинальным объемом 35 млрд рублей. О том, что ООО "СФО ВТБ РКС-1" (оригинатор сделки банк ВТБ) 20 апреля начало сбор таких заявок, "Интерфаксу" сообщил источник на финансовом рынке.

Ориентир по доходности 1-го купона на 20 апреля - примерно 8,18% годовых. В целом ориентир доходности установлен на уровне премии 180 базисных пунктов (б.п.) к значению ОФЗ на сроке 3,48 года. Выплата купонов будет осуществляться 1-го числа ежемесячно.

Ориентир по доходности является индикативным, ставка купона будет определена в дату закрытия книги.

Дата погашения выпуска - 1 декабря 2030 года, однако расчетная дюрация ожидается в пределах 3,17-3,48 года.

Организатором выступает "ВТБ Капитал".

Дата техразмещения будет определена позднее.

Ранее сообщалось, что рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ожидаемый кредитный рейтинг инструмента структурированного финансирования облигационному займу серии 01, планируемому к выпуску "СФО ВТБ РКС-1", на уровне "ruAAA.sf (EXP)".

Как отмечалось в релизе, ВТБ планирует секьюритизировать портфель потребительских кредитов наличными на сумму до 35 млрд рублей.

"Оригинатором портфеля является банк ВТБ. Доля секьюритизируемого портфеля составляет до 3% от совокупного портфеля потребительских кредитов наличными банка по состоянию на 01.01.2021. Агентство позитивно оценивает опыт банка в участии в сделках секьюритизации. В обращении находятся 6 выпусков ипотечных облигаций, размещенных в рамках сделок ипотечной секьюритизации по программе "ДОМ.РФ" на общую сумму 579 млрд рублей на момент размещения облигаций, а также 3 выпуска классических (многотраншевых) ипотечных ценных бумаг, которые были выпущены банками, входящими в группу Банка ВТБ. Рейтингуемая сделка является первой сделкой секьюритизации нецелевых потребительских кредитов банка", - говорилось в сообщении агентства.

В сообщении отмечалось, что для присвоения ожидаемого рейтинга банком был предоставлен детальный реестр потребительских кредитов объемом 49,779 млрд рублей по состоянию на 1 декабря 2020 года, из которого, по ожиданиям агентства, преимущественно будут отобраны кредиты для итогового пула сделки.

Агентство в течение 2020 года отмечало рост доли реструктурированных кредитов, предоставленных физическим лицам, на балансе оригинатора, что, в том числе, связано с мерами поддержки заемщиков в период коронакризиса. Проведение реструктуризации потребительских кредитов на балансе эмитента запрещено, при этом сервисный агент (Банк ВТБ (ПАО)) обязуется выкупать реструктуризированные по государственным программам кредиты, если их доля превысит 10% от остатка основного долга секьюритизированого портфеля.

В конце прошлого года ВТБ сообщал, что планирует до конца 2020 года секьюритизировать портфель потребительских кредитов на сумму 40-50 млрд рублей. Об этом рассказал "Интерфаксу" руководитель управления секьюритизации "ВТБ Капитала" Андрей Сучков.

"На сегодняшний день есть планы по секьюритизации портфеля потребительских кредитов. Надеемся в ближайшее время выйти на финишную прямую и закрыть сделку в этом году. Объемом от 40 до 50 млрд рублей", - заявил тогда Сучков.

Он отметил, что эта сделка станет первой секьюритизацией потребительских кредитов за очень долгое время.

"Это впервые за много лет. Сделка будет рейтингована, естественно, с учетом качества этих кредитов, портфель которых уже сформирован. Сейчас мы готовим эмиссионную документацию и надеемся, что в этом году нам удастся зарегистрировать эмиссию этих бумаг, которые будем потом активно размещать. Конечно, эта структура предполагает довольно серьезный уровень кредитной поддержки. Ипотечный и потребительский кредит - это разный профиль риска. В конечном итоге рейтинговое агентство решит, каков должен быть уровень кредитной поддержки, то есть какой должен быть младший транш с тем, чтобы старший транш, который мы будем предлагать инвесторам, имел высокий рейтинг", - отметил Сучков.