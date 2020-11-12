Руководитель управления "ВТБ Капитала": секьюритизация - один из механизмов поддержки роста ипотеки

Андрей Сучков рассказал в интервью "Интерфаксу" о перспективах развития рынка в условиях пандемии

Андрей Сучков Фото: Пресс-служба

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Влияние эпидемии на рынок ипотечных облигаций оказалось весьма серьезным. По сравнению с прошлым годом объем размещений упал в семь раз. О дальнейших прогнозах развития этого рынка, планах его главного игрока в лице ВТБ и о том, почему в условиях неопределенности очень трудно оценить риск по ипотечному портфелю, в интервью "Интерфаксу" рассказал руководитель управления секьюритизации "ВТБ Капитала" Андрей Сучков.

- В прошлом году ралли на публичном долговом рынке продолжалось чуть ли не до 31 декабря. В этом году результаты, вероятно, будут чуть скромнее, но тоже хорошие, но только в сегменте обыкновенных облигаций. В сегменте ипотечных облигаций из-за эпидемии картина будет несколько иная?

- Прошлый год был абсолютно рекордным, объем сделок по секьюритизации составил 297 млрд рублей, из них 265 млрд рублей пришлось на сделки ВТБ. Конечно, мы рассчитывали повторить этот результат и в текущем году. Однако на сегодняшний день из-за эпидемии на рынке закрыто всего шесть сделок на 41 млрд рублей. Впрочем, подводить итоги пока рано, как часто у нас бывает, большинство сделок закрывается в конце года.

- Размещение эталонного выпуска, который вы анонсировали совместно с ДОМ.РФ на "Россия зовет!" в прошлом году, пришлось отложить?

- Действительно, в прошлом году мы запланировали с ДОМ.РФ выпустить эталонную сделку объемом 250-300 млрд рублей, которая должна была стать высоколиквидным выпуском ипотечных облигаций. Но случилась эпидемия, которая повлекла за собой высокий уровень экономической неопределенности. Для нас это означало высокую неопределенность в оценке рисков ипотечного кредитования. Динамика реальных доходов - это один из принципиальных факторов, который отражается на платежной дисциплине. Во втором квартале реальные доходы населения упали на 8,4%, в третьем падение составило 4,8%, поэтому сложно было оценить, что будет с ипотечными портфелями. Затем часть заемщиков ушла на ипотечные каникулы, позже они стали возвращаться, но все равно оставался открытым вопрос, сколько заемщиков вернется в график платежей, а сколько нет.

Изначально мы планировали закрыть эталонную сделку в июле, провели всю необходимую работу - а работы там много, и далеко не вся она может быть выполнена онлайн. Но в итоге сделку перенесли на более поздний срок. Мы согласовали свои позиции и сейчас очень активно работаем, чтобы завершить ее до конца года.

- То есть эталонный выпуск мы увидим уже в этом году?

- Да, мы планируем продать портфель кредитов в ноябре и закрыть сделку до конца года. Ее объем будет поменьше. Это связано с тем, что портфель, который мы сформировали к июню, довольно быстро амортизировался. Кроме того, в рамках поддержки заемщиков была реализована программа ипотечных каникул, данные кредиты мы были вынуждены убрать из портфеля.

- Насколько меньше будет выпуск?

- Мы ожидаем, что его объем составит 200 млрд руб. Несмотря на то, что сумма сделки меньше, чем мы планировали изначально, она все равно станет самой крупной на рынке. Мы рассчитываем, что нам удастся эффективно разместить эту бумагу среди инвесторов.

- Вы планируете до конца года закрыть сделку, то есть неопределенность ушла?

- Несмотря на то, что общий объем просроченных платежей растет, доля просрочки остается очень невысокой. Люди возвращаются с ипотечных каникул, по нашим оценкам, примерно 80% возвращаются в график. Мы смогли для себя оценить риски, но для этого потребовалось время. К сожалению, все неопределенности, вызванные пандемией, до сих пор вносят очень серьезные коррективы, в том числе и в принятие решений.

- При этом вы видите потенциальный спрос?

- Инвесторы покупать готовы, но нам важно адекватно оценить риски, чтобы определить цену бумаги. Наши бумаги полностью гарантированы ДОМ.РФ и обеспечены конкретным и, что важно, высококачественным активом. Но при этом, цена такой бумаги, связанная, в том числе, с досрочным погашением этого актива, будет в значительной степени зависеть от поведения заемщика. Так что мы возвращаемся к тому, с чего начали: поведение заемщика зависит от пандемии и от ограничительных мер, которые были введены в борьбе с коронавирусом, поэтому, с одной стороны, мы видим, что спрос есть, но, с другой, нужна адекватная оценка рисков.

- Но сам факт наличия интереса к сложным бумагам обнадеживает.

- Мы очень долго говорили, о том, что необходимо формировать благоприятный инвестиционный климат, позитивную, стимулирующую нормативную базу, заинтересовать инвесторов во вложениях в ИЦБ, потому что до сих пор проблема инвесторского спроса была для нас ключевой.

Важно отметить, что в этом году ЦБ и правительство сделали ряд шагов, направленных на формирование позитивной стимулирующей инвестиционной среды.

- О каких шагах идет речь?

- ЦБ принял ряд решений, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений и резервов. Об этом мы говорили давно. Выделены отдельные лимиты на ипотечные ценные бумаги. Они вернулись в Ломбардный список ЦБ. Недавно правительством было принято решение, связанное с возможностью инвестирования в ипотечные ценные бумаги с поручительством ДОМ.РФ остатков на счете федерального бюджета, средств государственных корпораций и компаний, государственной управляющей компании. Безусловно, рынки все эти шаги видят, поэтому мы рассчитываем удачно разместить эталонный выпуск среди инвесторов.

- Получается, и УК ВЭБ теперь может покупать такие облигации?

- Да, недавно принятое постановление правительства дает право инвестировать в ипотечные бумаги с поручительством ДОМ.РФ в том числе и государственной управляющей компании ВЭБ. У ВЭБа есть такой опыт, и вы помните, что у него была своя программа покупки ипотечных ценных бумаг, мы в ней активно участвовали, так что рассчитываем, что ВЭБ сейчас выступит активным инвестором.

- То есть теперь планируете активно работать с госкомпаниями и корпорациями? Они ведь могут выкупить весь объем даже самого большого выпуска.

- Безусловно, потому что, действительно, они могут выступить очень крупными инвесторами.

- В связи с этими нововведениями вы чувствуете, что отношение инвесторов меняется?

- Раньше, когда мы выходили с ипотечными ценными бумагами на рынок, многие инвесторы рассматривали их как экзотику, непривычный инструмент. Это отношение еще в прошлом году начало меняться. Нам удалось разместить в рынок очень большой объем - 256 млрд рублей. Это было достижение. Сейчас мы видим, что инвесторы привыкают к этому новому инструменту. И даже те из них, для которых риск досрочного погашения всегда был стоп-фактором, сейчас начинают понимать особенности ипотечной бумаги. Это длительная работа, но мы рассчитываем, что все больше и больше инвесторов будут покупать ИЦБ.

- Насколько сейчас самим банкам интересно секьюритизировать свои ипотечные портфели?

- Мы видим целый ряд факторов, которые сегодня действуют в пользу секьюритизации. Вследствие мягкой денежно-кредитной политики ЦБ ставки опустились не только по кредитам, но и по депозитам, а это главный источник финансирования для банков. Но рассчитывать сегодня на быстрый рост депозитов как минимум не приходится. Вот поэтому для расширения в том числе ипотечного кредитования необходимо включать альтернативные формы фондирования. Секьюритизация - одна из них. Кроме того, что тоже очень важно, в этом году мы наблюдали бурный рост ипотечного кредитования за счет реализации государственной программы субсидирования процентной ставки. Программа продлена до 1 июля 2021 года, но после ее завершения будет важно поддержать рост ипотечного кредитования, и секьюритизация - один из механизмов такой поддержки. Для этого надо расширять инвесторскую базу.

- За счет физлиц в том числе?

- Как отмечал ЦБ, население начинает перекладывать сбережения из депозитов в различные инструменты финансового рынка в связи с низкими ставками по депозитам. Мы, конечно, видим в этой явной тенденции возможности для рынка ИЦБ и намерены продавать ипотечные облигации и физлицам, понимая при этом, что им нужен достаточно простой и понятный инструмент. Секьюритизация - это все-таки не всегда простой и понятный инструмент даже для профессиональных инвесторов. У нас в прошлом году была закрыта относительно простая сделка с плановой амортизацией, вот ее и попробуем предложить физическим лицам. Это давно в наших планах, и мы будем развивать этот сегмент. Уже сейчас есть случаи, когда розничные инвесторы покупали наши ипотечные бумаги, которые мы размещали среди институциональных инвесторов.

- Планируются ли у ВТБ еще какие-либо сделки, помимо эталонной?

- Да, на сегодняшний день есть планы по секьюритизации портфеля потребительских кредитов. Надеемся в ближайшее время выйти на финишную прямую и закрыть сделку в этом году.

- Какой планируется объем сделки?

- Объемом от 40 до 50 млрд рублей.

- Такой сделки рынок не видел, кажется, больше 10 лет?

- Да, это впервые за много лет. Сделка будет рейтингована, естественно, с учетом качества этих кредитов, портфель которых уже сформирован. Сейчас мы готовим эмиссионную документацию и надеемся, что в этом году нам удастся зарегистрировать эмиссию этих бумаг, которые будем потом активно размещать. Конечно, эта структура предполагает довольно серьезный уровень кредитной поддержки. Ипотечный и потребительский кредит - это разный профиль риска. В конечном итоге рейтинговое агентство решит, каков должен быть уровень кредитной поддержки, то есть какой должен быть младший транш с тем, чтобы старший транш, который мы будем предлагать инвесторам, имел высокий рейтинг.

- Вы начнете размещать ипотечные облигации и секьюритизировать портфель ипотечных кредитов в этом году, но основные продажи, наверное, будут в следующем?

- Поскольку это уже конец года, мы будем смотреть на рынок, продажу инвесторам планируем в большей степени в следующем году. Хотя я очень хорошо помню, что в прошлом году в декабре мы продали ипотечных бумаг примерно на 100 млрд рублей.

- Скажите, пожалуйста, в прошлом году все госбанки зарегистрировали программы ипотечных облигаций, а в этом году не только вы, но и остальные, получается, сделали паузу?

- Думаю, что общая неопределенность сыграла свою роль. Но поскольку банки стали активно выдавать ипотечные кредиты, в этом году у нас будет рекорд по приросту портфелей и общему объему новой выдачи. И я думаю, банки должны будут возобновить свою активность на рынке ипотечных ценных бумаг. Доля ипотечных кредитов в кредитных портфелях банков растет несколько лет подряд и находится на таком уровне, на котором, как считают ведущие теоретики в этой области, ипотеку необходимо секьюритизировать. У нас вся ипотека выдается по фиксированной процентной ставке, и это, безусловно, очень серьезный процентный риск. Мы подобное проходили в 2015 году, когда ставки на рынке выросли и практически все ипотечные портфели стали убыточными, и такой риск остается. Мы живем в условиях мягкой кредитно-денежной политики, ставки снижаются, но это рано или поздно закончится, а ипотека выдается на 10-15-25 и даже 30 лет. За такие сроки тренды меняются, поэтому секьюритизация должна стать элементом общей стратегии. И если банки системно занимаются ипотечным кредитованием, они должны в свою стратегию закладывать секьюритизацию как инструмент фондирования и управления рисками.

- Мы привыкли, что на "Россия зовет!" ВТБ подписывает очередной меморандум с ДОМ.РФ, в этом году мероприятие прошло в формате онлайн и без подписаний. Какие у вас совместные планы на 2021 год?

- Мы продолжим сотрудничество с ДОМ.РФ, потому что сегодня программа ДОМ.РФ является главной движущей силой рынка. Мы запланировали достаточно значительную сделку в следующем году. Кроме того, мы планируем крупную многотраншевую сделку по секьюритизации ипотеки с рейтингом.

- И без ДОМ.РФ соответственно?

- Мы считаем, что рынок должен быть конкурентным и предлагать различные инструменты. Пока что не могу назвать окончательные параметры, но работа над сделкой уже активно идет.

- А совместная программа с ДОМ.РФ будет сопоставима с прошлогодними цифрами?

- Да, но все будет зависеть от того, что будет с выдачей ипотеки в следующем году. В этом году она росла высокими темпами благодаря государственной программе поддержки заемщиков. Сейчас сложно оценить, какой спрос на ипотеку будет в следующем году. В конечном итоге главным фактором, который определяет доступность кредитов, является не только ставка, но и доход населения.

- Но пока цены на недвижимость растут.

- Цены растут, поскольку стройка не успевает за стимулированным спросом. В течение первых восьми месяцев 2020 года введено в эксплуатацию на 5,5% жилья меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем не менее, с учетом льготной ставки брать кредит выгодно, по нашим оценкам, эффект снижения процентной ставки перестанет действовать только, когда рост цен превысит 17,5%, но объективно до этого еще далеко. Вполне вероятно, что большая часть платежеспособных заемщиков уже в этом году взяла кредиты, а значит, в следующем году спрос на кредитование на первичном рынке может быть несколько меньше. Но если объемы выдачи ипотеки и снизятся в 2021 году по сравнению с бумом 2020 года, они все равно останутся на достаточно стабильном уровне, сопоставимым с предыдущими периодами.

- Кроме льготной ипотеки, какие еще факторы влияют на рынок? Например, мы видели, что многие приобретали квартиры с инвестиционной целью.

- Существует очень много факторов. Действительно, как раз в этом году в связи с введением программы льготной ипотеки и с падением ставок население стало перекладывать средства в другие активы, в том числе в недвижимость, поэтому на рынок вернулись так называемые инвестиционные квартиры. Это немного другой профиль риска, потому что одно дело, когда в квартире живешь и будешь платить и держаться до конца, и другое дело, когда ты купил квартиру, чтобы сдавать в аренду. У тебя иные стимулы по выплате ипотечного кредита. Доля этих кредитов тоже выросла, хотя она, конечно, очень небольшая. Основная часть заемщиков берет кредиты на улучшение собственных жилищных условий. Есть еще один отрицательный фактор, когда заемщики берут потребкредит для оплаты первоначального взноса. Это тоже увеличение риска. В конечном итоге устойчивость ипотечного рынка, спрос на ипотеку и риски ипотечного кредитования, конечно же, будут зависеть от динамики восстановительного роста.

- Возвращаясь к тому, о чем мы говорили в начале, в этом году уже были сделки секьюритизации без вашего участия на 41 млрд рублей?

- Всего было шесть сделок. Одна из них - сделка Абсолют банка, где мы были организатором, имеет многотраншевую структуру и рейтинг от АКРА. Остальные пять - сделки в рамках программы ДОМ.РФ, включая две с портфелем самого ДОМ.РФ, сделки Росбанка и ГПБ. И еще была одна пилотная, небольшая по объему транзакция - это секьюритизация электронных закладных Сбербанка на 1 млрд рублей. Повторюсь, она маленькая, но важная.

- Почему важная?

- На примере этой сделки было показано, что такой формат работает. Этот кризис продемонстрировал, что, если бы у нас были электронные закладные, все было бы гораздо технологичнее и проще, потому что, когда мы сегодня говорим о секьюритизации, нам необходимо физически видеть все эти закладные в спецдепозитарии, например. В условиях карантина это было сделать крайне сложно. Введенные карантинные ограничения должны дать дополнительный импульс для развития различных электронных форм документации и цифровых транзакций. Мы так же активно развиваем это направление.