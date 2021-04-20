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Росстат сообщил о росте реальных зарплат в феврале на 2%

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В феврале в России рост реального размера (с поправкой на инфляцию) зарплат составил 2% в годовом выражении после повышения на 0,1% в январе, на 4,6% в декабре, на 0,2% в ноябре, 0,5% в октябре, сообщил Росстат.

За январь-февраль 2021 года зарплаты выросли на 1,6% в реальном выражении.

В целом за 2020 год зарплаты в реальном выражении выросли на 2,5% по сравнению с 2019 годом.

По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в России в номинальном выражении в феврале 2021 года составила 51 229 рублей, увеличившись в номинальном выражении на 7,8% по сравнению с февралем 2020 года.

Действующий официальный прогноз правительства по росту реальных заработных плат в 2021 году равняется 2,2%.

Росстат

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