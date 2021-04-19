Дерипаска отредактировал пост о Росстате и бедности

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Бизнесмен Олег Дерипаска отредактировал собственный пост в Telegram, в котором обвинил Росстат в манипулировании цифрами о бедности в России. Пост был изменен в 14:52, следует из публикации.

Предприниматель сначала написал, что в стране доходы ниже прожиточного минимума получают около 80 млн человек, а не 17,8 млн, как сообщил 14 апреля Росстат.

"Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие "бравые" отчеты о "победах" над бедностью", - заявил он и выразил сожаление в связи с тем, что такие победы в основном совершаются на бумаге.

На это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Дерипаска - крупный работодатель и обладает большим объемом информации, но у Росстата данных больше и правительство все же ориентируется на цифры Росстата. Он также добавил, что увеличение количеств бедных из-за мирового экономического кризиса и пандемии оказалось не таким значительным, как могло бы, благодаря точечным мерам по поддержки граждан со стороны государства.

После этого в посте Дерипаски осталась ссылка на данные Росстат о бедности, но пропал пассаж о 80 миллионах бедных и о манипулировании данными.

"Надо признать, что по поручению Президента РФ Путина В.В. правительство во время пандемии осуществило масштабные программы поддержки работников и малого бизнеса. Президент РФ регулярно уделяет внимание поддержке пенсионеров и малообеспеченного населения. Но без кардинальной коррекции кредитно-денежной политики и создания условий для проектного финансирования страна не сможет сделать следующий шаг в борьбе с бедностью", - говорится в новой редакции поста.

Дерипаска считает, что Сибири нужна льготная ипотека под 4%, а также проектное финансирование переработки сырья и экологической модернизации под 5%.