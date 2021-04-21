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Оставлен в силе приговор срочнику Шамсутдинову за расстрел сослуживцев

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Апелляционный военный суд отклонил жалобы на приговор срочнику Рамилю Шамсутдинову за убийство восьми военнослужащих в части в Забайкалье и оставил в силе решение суда первой инстанции, сообщил "Интерфаксу" адвокат осужденного Руслан Нагиев.

Трое потерпевших просили ужесточить ему наказание, считая, что, вопреки мнению присяжных, он не заслуживает снисхождения. Защита также оспаривала приговор.

Шамсутдинов был приговорен к 24,5 годам колонии строгого режима. Суд установил, что 25 октября 2019 года он застрелил насмерть восемь человек и ранил еще двоих. Причиной своего поступка он называл неуставные отношения. Присяжные признали его виновным, но заслуживающим снисхождения. Гособвинитель просил для него 25 лет лишения свободы.

Суд также частично удовлетворил требования потерпевших о компенсации морального вреда. В пользу четырех потерпевших будет взыскано по 1,5 млн рублей, двум потерпевшим назначено по 1,3 млн рублей, еще один иск удовлетворен на сумму 1,2 млн рублей.

Хроника 25 октября 2019 года – 21 апреля 2021 годаУбийство солдат сослуживцем в Забайкалье
Рамиль Шамсутдинов Забайкалье Руслан Нагиев

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