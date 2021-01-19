Гособвинитель попросил для срочника 25 лет колонии за расстрел сослуживцев

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Во Втором Восточном окружном военном суде гособвинитель попросил 25 лет колонии солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, сообщил "Интерфаксу" представитель суда. В конце декабря присяжные признали подсудимого виновным в убийстве восьми сослуживцев, но решили, что он заслуживает снисхождения.

19 января в суде прошли прения сторон. Шамсутдинов выступил с последним словом. Суд огласит приговор 21 января, сказал представитель суда.

Шамсутдинов был призван в армию из Тюменской области летом 2019 года. Он служил в Забайкалье. 25 октября 2019 года он открыл стрельбу по сослуживцам. Восемь человек погибли, еще двое были ранены. Шамсутдинова задержали. Причиной своих действий он назвал неуставные отношения. Его адвокат говорил, что он подвергался физическому и моральному насилию.

После стрельбы в части были возбуждены уголовные дела об убийстве и о неуставных отношениях. По второму делу в марте 2020 года условный срок получил рядовой из той же части. Он признал вину и получил два года условно и штраф в 30 000 рублей.

Шамсутдинова обвинили в убийствах и покушениях на убийство. Экспертиза признала его вменяемым. Защита Шамсутдинова добилась, чтобы его дело рассматривали присяжные.