Путин заявил, что люди не должны платить за подводку газа к границе участка

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Газ должен быть подведен к границам участков граждан в ходе газификации без оплаты с их стороны, заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию в среду.

"Немало российский семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети. Но их дома доступа к газу, по непонятным для людей причинам, не имеют. Вроде вот она труба, а газа в домохозяйстве нет. Прошу правительство совместно с регионами разработать четкий план газификации таких домохозяйств и поддерживаю здесь инициативу "Единой России": за подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте люди платить не должны", - сказал Путин.

"Правительству нужно отработать все детали и с "Газпромом", и с другими компаниями, которые работают в этой сфере, чтобы сбоев никаких не было. А то вот я с этой трибуны сказал - люди будут ждать, а какие-нибудь там закорючки и запятые где нужно не поставите, и все будет опять стоять. Абсолютно недопустимо. Это сам проверю, посмотрите повнимательнее, "Мособлгаз" (газораспределительная компания Подмосковья, принадлежит региону, не "Газпрому" - ИФ), и другие организации. Вы должны понимать, что должны сделать. И в какие сроки, и за какие деньги", - напутствовал президент.

"Задача здесь, конечно, шире: для каждого региона мы должны предложить свое решение по доступу граждан к надежным и чистым источникам энергии. Это может быть и электроэнергия, в том числе из возобновляемых источников, экологическое применение угля (такое тоже возможно в современном мире), сетевой или сниженный газ. Поручаю руководителям регионов при координации правительства подготовить такие детальные планы действий и приступить к их реализации в следующем году", - заявил Путин.

Как сообщалось, Путин год назад поручил "Газпрому" обеспечить "поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году" без привлечения средств граждан. Целевым уровнем полной технически возможной газификации сетевым газом является уровень в 83% (по итогам 2019 года уровень газификации в стране был 70,1%).

Обязательства "Газпрома" в рамках программы развития газоснабжения и газификации регионов РФ только на ближайшую пятилетку, 2021-2025 годы, составляют 526,1 млрд рублей. Эти инвестиции направляются на строительство газопроводов-отводов, газораспределительных станций (ГРС) и межпоселковых газопроводов.

Внутрипоселковая газораспределительная сеть строится за счет средств администраций регионов и средств потребителей газа. Строительство газопроводов-вводов от внутрипоселковых распределительных сетей до границ земельных участков потребителей газа - так называемой "последней мили" - осуществляется в рамках технологического присоединения за счет потребителей газа. По оценкам "Газпрома", в ближайшие пять лет на строительство внутрипоселковых газопроводов и газопроводов "последней мили" требуется около 350 млрд рублей.