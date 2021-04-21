Путин предупредил организаторов провокаций против РФ о последствиях

Президент также предостерег от перехода "красной черты" в отношении России

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предупредил, что организаторы любых провокаций против коренных интересов безопасности России "пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели". Об этом президент заявил, выступая с посланием Федеральному Собранию.

"Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту, а где она будет проходить, мы будет определять в каждом конкретном случае сами", - подчеркнул президент.

Путин отметил также, что "недружественные акции" против России не прекращаются. По его словам, "в некоторых странах завели пренеприличный обычай - по любому поводу, а чаще всего вообще без повода, цеплять Россию - спорт какой-то". "Новый вид спорта - кто громче что-то скажет", - заявил Путин.

"Мы ведем себя в этой связи в высшей степени сдержанно - прямо без иронии скажу - можно сказать, скромно. Часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство", - отметил президент РФ.

По его словам, РФ хочет иметь "добрые отношения со всеми участниками международного общения" и даже с теми, с кем отношения в последнее время "не складываются".

"Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость, и сам намерен окончательно сжечь эти мосты (в отношениях с РФ - ИФ), то он должен знать, что ответ России будет ассиметричным, быстрым и жестким", - предупредил президент.

Президент также обратил внимание, что другие страны "цепляют Россию то тут, то там без всяких причин". "И конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие табаки - все, как у Киплинга, подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг - великий писатель", - отметил Путин.