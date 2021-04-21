Фигуранту дела о продаже секретных карт дали условный срок в Петербурге

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор по делу о разглашении государственной тайны. Об этом сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

Подсудимый Владимир Грабовский, признанный виновным по части 1 статьи 283 УК РФ, получил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 2 месяца условно. Также суд на два года запретил ему работать с государственной тайной любого уровня секретности, говорится в сообщении.

Дело слушалось в закрытом режиме. Фабула обвинения не уточнялась.

По данным издания "Медиазона", Грабовский являлся сотрудником петербургского филиала "Центра геодезии", и в мае 2018 года он якобы продал за 9 тыс. рублей диск с топографическими картами Генштаба 1940-70-х годов масштабом 1:50000 поисковику Антону Коломицыну.

Как сообщал "Интерфаксу" адвокат Коломицына Иван Павлов, его подзащитный находится в Нидерландах и пока имеет там статус беженца. В России ему было предъявлено обвинение, он был арестован заочно и объявлен в международный розыск. Свою вину поисковик не признает.