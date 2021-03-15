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Дело о разглашении гостайны поступило в суд Петербурга

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело о разглашении государственной тайны. Об этом сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Материалы дела содержат гриф "совершенно секретно". Дело передано судье, но к производству пока не принято, говорится в сообщении.

Фигурантом назван Владимир Грабовский. Его действия квалифицированы как разглашение сведений, составляющих гостайну, ставших известными по службе, работе или учебе (часть 1 статьи 283 УК РФ), отмечается в пресс-релизе.

Подробности не сообщаются.

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