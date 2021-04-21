АСВ взыщет с бывших топ-менеджеров Газбанка 770 млн рублей

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило, что направило в Арбитражный суд Самарской области иск о привлечении пяти человек, контролировавших Газбанк, к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков на 770,3 млн рублей.

В заявлении названы бывшие и.о. предправления банка Артем Маслов и Михаил Липовецкий, первого зампредседателя правления Владимир Семин, главный бухгалтер Лилия Власова и советника председателя правления по развитию бизнеса Виктор Левин.

"В ходе конкурсного производства АСВ установило, что контролировавшие банк лица предоставляли заведомо невозвратные кредиты юридическим и физическим лицам, в результате чего кредитной организации были причинены убытки", - говорится в сообщении.

Банк России отозвал у Газбанка лицензию 11 июля 2018 года. Тогда регулятор сообщил, что на балансе банка образовался значительный объем проблемных активов, а "дыра" в капитале составила 4,44 млрд рублей. Кроме того, ЦБ выявил в деятельности финансовой организации нарушения требований нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В сентябре 2018 года Арбитражный суд Самарской области признал Газбанк банкротом.

Газбанк по итогам первого квартала 2018 года занимал 132-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 июля 2018 года по величине активов эта кредитная организация занимала 134-е место в банковской системе страны.