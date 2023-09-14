Бывший зампред правления обанкротившегося Газбанка получил 7 лет колонии

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Ленинский суд Самары вынес обвинительный приговор бывшему первому заместителю председателя правления Газбанка (Самара, признан банкротом) по делу о многомиллионном мошенничестве, сообщает телеграм-канал прокуратуры Самарской области. Имя осужденного в пресс-релизе не названо.

Суд установил, что в 2017 году первый зампред правления Газбанка заключил фиктивные договоры на 900 млн рублей для развития бизнеса организаций, которые фактически не вели деятельность. В итоге совместно с неустановленными лицами подсудимый похитил деньги.

Суд признал бывшего топ-менеджера виновным по ч.4 ст.159 УК (мошенничество) и назначил ему семь лет колонии общего режима.

Как следует из информации на сайте банка, в 2017 году первым зампредом правления Газбанка был Владимир Семин.

Банк России 11 июля 2018 года отозвал у Газбанка лицензию. Как сообщал ЦБ, на балансе банка образовался значительный объем проблемных активов, а "дыра" в капитале составила 4,44 млрд рублей. Кроме того, ЦБ выявил в деятельности финансовой организации нарушения требований нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В сентябре 2018 года Арбитражный суд Самарской области признал Газбанк банкротом. Конкурсное производство продлено до 27 ноября 2023 года.

В феврале 2022 года Арбитражный суд Самарской области отказал в удовлетворении заявления АСВ о привлечении лиц, контролировавших Газбанк (Анатолий Афанасьев, Евгений Бобровский, Александр Гриднев, Юрий Макушин, Владимир Семин, Максим Сойфер), к субсидиарной ответственности общим объемом 11,77 млрд рублей по обязательствам кредитного учреждения.

Газбанк по итогам первого квартала 2018 года занимал 132-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным ЦБ, на 1 июля 2018 года по величине активов эта кредитная организация занимала 134-е место в банковской системе страны.